Jean Zay, l’homme complet

Xavier Béja incarne Jean Zay, figure emblématique du Front Populaire et d’une gauche oubliée. Portrait d’un homme intègre, assassiné par la Milice. Remarquable spectacle.

« Un homme est la somme de ses actes, de ce qu’il fait, de ce qu’il peut faire. Rien d’autre. », dit Malraux dans La Condition humaine. Rappelons alors ce qu’a fait Jean Zay. Il a réformé l’enseignement dans ses structures et sa pédagogie, développé les cantines, prolongé l’obligation scolaire à 14 ans, créé le CNRS et jeté les bases de l’ENA. Il a fondé la Réunion des théâtres nationaux, le musée de l’Homme, le musée d’Art moderne et celui des Arts et Traditions populaires. Il a développé la lecture publique, favorisé l’éducation et le théâtre populaires, préparé le premier festival de Cannes, inventé les bibliobus, soutenu la recherche scientifique et pérennisé le Palais de la découverte. En un mot, Jean Zay est la gauche, celle qui croit aux vertus émancipatrices de la culture et à l’exigence politique de l’égalité. En cela, il incarne tout ce que détestait Vichy, ce pourquoi il fut accusé de désertion et de trahison, emprisonné à Riom pendant quatre ans, enlevé et liquidé dans un bois de l’Allier, le 20 juin 1944.

Des mots couleurs d’azur et éveilleurs d’aurore

Xavier Béja et Michel Cochet, en adaptant le journal de captivité de Jean Zay, ne se contentent pas de faire revivre l’homme. Ils redonnent aussi chair aux conceptions républicaines et laïques du jeune ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts. Ils éclairent les années d’espoir de ceux qui crurent à la possibilité des jours heureux, avant que la compromission politique ne fasse de la France la servante extasiée du nazisme. « Son récit de captivité nous apporte un éclairage saisissant sur son époque et ses correspondances avec la nôtre, sur son action visionnaire et le tragique de son destin. » disent les deux artistes, qui offrent à notre temps la possibilité de se souvenir de son avenir, alors que les coups portés contre l’éducation réduisent à néant les efforts passés de cette conscience exemplaire. L’interprétation de Xavier Béja est bouleversante, la création visuelle de Dominique Aru et la bande son d’Alvaro Bello sont remarquables ; la mise en scène de Michel Cochet sert aussi bien le rappel politique que le salut à la vertu. Ce spectacle indispensable offre au rêve humaniste de Jean Zay de ne pas terminer, comme son cadavre, oublié au fond de la crevasse du Puits-du-Diable.

Catherine Robert