Emma la clown : la trilogie, le divan, la mort, le vide

Emma est au festival le lundi pour une rétrospective en trois actes, à l’occasion de ses 32 ans de carrière. À déguster indépendamment ou à la suite, pour la joie et le mystère de ce grand œuvre clownesque.

Adepte des mots-valises, des chausse-trappes verbales et de la fausse naïveté, Emma la clown trimballe son nez rouge, son chapeau cloche et sa candeur incisive sur les scènes où, de succès en succès, elle s’est faite exploratrice de la vie, de la terre et de l’humaine condition, chanteuse et magicienne, diablesse et enchanteresse. Meriem Menant a étudié à l’école internationale de théâtre Jacques-Lecoq, pépinière des meilleurs, de 1988 à 1990. Le personnage d’Emma est né en 1991, lors de la création d’un duo de clown visuel et musical avec Gaetano Lucido, que les deux artistes ont tourné dans toute l’Europe pendant quatre ans. Après leur séparation, Emma la clown débute en solo en 1995, et entame de drolatiques aventures existentielles qui la conduisent du fond de l’âme aux hauteurs célestes pour mieux replonger explorer le néant.

Emma dans tous ses états

Le divan, la mort, le vide : telles sont les trois stations dans l’enquête menée par Emma au cœur des interrogations et des angoisses humaines. « Ces trois thèmes sont liés et forment trois étapes successives pour l’apprentissage de la liberté », dit Meriem Menant. Les trois pièces autonomes réunies à Avignon ont été créées à des âges successifs de la clown et de son interprète. Elles forment « une œuvre unique, magistrale et osée », présentée pour la première fois en intégralité. Dans Emma sous le divan, Emma, qui n’a pas d’inconscient, rit « pour se faire du bien de l’intérieur ». Dans Emma Mort, même pas peur, elle « va au charbon » pour titiller l’inévitable avec un manteau de chamane, une faux « molle du manche », un cercueil, quatre crânes et une poupée de chiffon. Enfin, dans Qui demeure dans ce lieu vide ?, Emma vit une expérience quantique du vide avec un rien de magie et un régime de bananes. Un triple rendez-vous à ne pas manquer.

Catherine Robert