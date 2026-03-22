Sandrine Piau et le quatuor Psophos ouvrent le cycle de concerts en parallèle de l’exposition Renoir et l’amour avec un programme qui, autour de la figure de Debussy, met en avant les affinités entre le peintre impressionniste et la musique.

Traduisant dans la palette sonore le travail des impressionnistes sur les couleurs et la lumière, Debussy a entretenu de nombreux liens avec le monde de la peinture, certains plus personnels comme avec le peintre et musicien Henry Lerolle, dont les deux filles ont été portraiturées par Renoir. C’est sur le piano du collectionneur d’art que l’auteur de La Mer a joué lors de soirées où se croisaient artistes et intellectuels de l’époque. Les Fêtes galantes reprennent des poèmes de Verlaine, et la romance L’âme évaporée, un texte de Bourget. Invité régulier de ces rencontres entre musique et poésie, Chausson a écrit avec Le Poème de l’amour et de la mer un sommet du répertoire chambriste, à l’égal du Quatuor de Debussy. Chabrier, Koechlin et Lili Boulanger complètent un programme qui met à l’honneur le raffinement évocateur de la mélodie française.

Gilles Charlassier