Concert pour la paix, un dialogue entre Orient et Occident

Porté par Asie – Femmes d’Avenir, le Concert pour la Paix réunit, en hommage à Elie Wiesel pour les dix ans de sa disparition, la marraine de l’association, Guila Clara Kessous en récitante, la soprano Patricia Atallah, la mezzo Ariana Vafadari, le Choeur des Femmes d’Asie, le Choeur de l’Orchestre de Paris et l’Orchestre national de Lille, sous la direction de Marina Batic, dans un programme autour de la cantate Ani Maamin de Milhaud.

Rescapé de la Shoah, Elie Wiesel fut l’une des grandes voix morales de notre temps. En 1972, il écrit pour Milhaud le texte d’Ani Maamin, un chant perdu et retrouvé, cantate pour soprano, quatre récitants, chœur mixte et orchestre, créée l’année suivante au Carnegie Hall de New York. En hommage à l’écrivain disparu il y a dix ans, le Concert pour la Paix de l’association Asie-Femmes d’Avenir donne de larges extraits de cette partition sur une des prières cardinales du culte judaïque, qui, à travers l’identité d’un peuple persécuté à travers les siècles, se fait un hymne à la tolérance et l’amitié entre les pays. Avec la participation du Chœur des Femmes d’Asie qui réunit des femmes accompagnées dans leur émancipation par l’éducation et les études supérieures, ce dialogue entre les cultures se prolonge avec des chants traditionnels d’Iran et du Liban, et une autre page religieuse, inspirée par le rite chrétien, la Messe en ut majeur KV 167 de Mozart, franc-maçon et défenseur de la fraternité universelle.

Gilles Charlassier