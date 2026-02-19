Passions de Bach avec légendaire Tölzer Knabenchor
Théâtre de Poissy : Château de Versailles / Salle Gaveau / Théâtre des Champs-Élysées / PassionsPublié le 19 février 2026 - N° 341
Parmi les nombreuses interprétations de ces chefs-d’œuvre de Bach, on note la venue à Poissy puis Versailles et Paris du légendaire Tölzer Knabenchor.
À l’approche de la Semaine sainte, comme chaque année, les théâtres renouent avec les Passions de Bach. Le Théâtre des Champs-Élysées les confie à Il Caravaggio (Saint Jean, le 1er avril, avec Marie-Nicole Lemieux et Cyrille Dubois) et Les Ambassadeurs-La Grande Écurie (Saint Matthieu, le 3). Dans l’acoustique idéale du Théâtre de Poissy le 1er, puis les 3 et 4 à la Chapelle royale de Versailles et le 5 à la Salle Gaveau, Gaëtan Jarry dirige la Passion selon Saint Jean à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Royal et s’offre la présence du Tölzer Knabenchor, l’un des chœurs d’enfants les plus réputés au monde, et sans doute l’un des ensembles les plus à même de transmettre toute l’humanité de cette musique.
Jean-Guillaume Lebrun
A propos de l'événementTölzer Knabenchor
du mercredi 1 avril 2026 au mercredi 1 avril 2026
Théâtre de Poissy
place de la République, 78300 Poissy
à 20h30. Tél. : 01 39 22 55 92.
Chapelle royale, Château de Versailles, 78000 Versailles. Vendredi 3 avril à 20h, samedi 4 avril à 19h. Tél. : 01 30 83 78 89.
Salle Gaveau, 45 rue La Boëtie, 75008 Paris. Dimanche 5 avril à 17h. Tél. : 01 49 53 05 07.
Théâtre des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne, 75008 Paris. Mercredi 1er et vendredi 3 avril à 19h30. Tél. : 01 49 52 50 50.