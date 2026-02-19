Passions de Bach avec légendaire Tölzer Knabenchor

Parmi les nombreuses interprétations de ces chefs-d’œuvre de Bach, on note la venue à Poissy puis Versailles et Paris du légendaire Tölzer Knabenchor.

À l’approche de la Semaine sainte, comme chaque année, les théâtres renouent avec les Passions de Bach. Le Théâtre des Champs-Élysées les confie à Il Caravaggio (Saint Jean, le 1er avril, avec Marie-Nicole Lemieux et Cyrille Dubois) et Les Ambassadeurs-La Grande Écurie (Saint Matthieu, le 3). Dans l’acoustique idéale du Théâtre de Poissy le 1er, puis les 3 et 4 à la Chapelle royale de Versailles et le 5 à la Salle Gaveau, Gaëtan Jarry dirige la Passion selon Saint Jean à la tête de l’Orchestre de l’Opéra Royal et s’offre la présence du Tölzer Knabenchor, l’un des chœurs d’enfants les plus réputés au monde, et sans doute l’un des ensembles les plus à même de transmettre toute l’humanité de cette musique.

Jean-Guillaume Lebrun