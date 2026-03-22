Thierry Escaich et le Quatuor Tchalik associent l’orgue et le quatuor à cordes dans un programme mêlant pièces originales et arrangements allant de Mozart au compositeur français contemporain.

Pour mettre en valeur l’orgue de son Auditorium, Radio France invite l’un des meilleurs improvisateurs d’aujourd’hui, Thierry Escaich, titulaire depuis 2024 du grand orgue de Notre-Dame de Paris. Dans sa pièce Prana, créée à Cologne en 2022 avec les Tchalik, le compositeur français reprend la formation du Sanctus et Pastorale pour orgue et quatuor à cordes de Karg-Elert, post-romantique allemand qui a laissé un important catalogue de pages pour harmonium. Pianiste et arrangeur, Dania, l’aîné de la fratrie Tchalik, a transcrit pour l’effectif original du concert la Fantaisie en fa mineur pour orgue mécanique K. 608, une des dernières œuvres de Mozart dont Beethoven admirait les audaces harmoniques, et deux numéros, Capriccio et Finale, des Six duos pour piano et harmonium, opus de jeunesse de Saint-Saëns.

Gilles Charlassier