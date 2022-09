Sylvain Maurice crée Arcadie, adapté du roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam

Sylvain Maurice crée avec la comédienne Constance Larrieu ce récit d’apprentissage drôle et décapant, adapté du roman d’Emmanuelle Bayamack-Tam.

Avec Arcadie, vous poursuivez un sillon créatif que vous aimez particulièrement, qui est l’adaptation de romans. Pourquoi avoir choisi ce texte ?

Sylvain Maurice : J’ai eu un coup de foudre pour ce roman jubilatoire, très drôle, qui raconte l’histoire de Farah, une adolescente dont les parents dysfonctionnels décident de se réfugier dans une communauté libertaire, Liberty House, qui devient sa nouvelle famille. Déjouant tous les stéréotypes, Farah porte un regard incisif et décapant sur le monde adulte et sur cette sorte d’Eden terrestre dirigé par le charismatique Arcady. Figure paternelle, le maître des lieux prône la liberté sexuelle et l’amour de la littérature. L’utopie est-elle possible ? Qu’est-ce que la normalité qui intègre et exclut ? Qu’est-ce qui peut unir une communauté pour changer le monde ?

« C’est la puissance de l’écriture qui s’exprime et joue à plein. »

En quoi Farah entame-t-elle une quête ?

S.M. : Dans ce lieu bucolique coupé du monde, Farah initie une quête d’identité propre à l’adolescence. Le corps est un sujet de questionnement permanent dans le roman. Farah se rend compte que son corps se métamorphose de manière étrange, vers on ne sait quoi, évoquant un changement de sexe mais aussi une transformation fantastique et chimérique. La mise en scène n’illustre pas ces changements, c’est la puissance de l’écriture qui s’exprime et joue à plein. La langue soutenue et triviale d’Emmanuelle Bayamack-Tam allie le parler jeune, les jeux avec l’histoire littéraire et les clins d’œil à la pop culture. C’est Constance Larrieu, qui a notamment créé Un flocon dans ma gorge pour Odyssées, qui seule en scène interprète Farah.

Propos recueillis par Agnès Santi