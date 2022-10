Claire Dancoisne et le Théâtre de la Licorne créent BasiK inseKte d’après Kafka : un spectacle fort !

Horreur, humour noir et entomologie : Claire Dancoisne et le Théâtre de la Licorne creusent la veine de leur iconoclastie fantastique, pessimiste et rieuse avec un nouveau, très fort et très beau spectacle.

Que faire du monstre qui est en l’homme ? Comment traiter son épouvantable tendance à la crasse, à l’égoïsme veule, à la méchanceté mesquine et à la soumission aux apparences ? Claire Dancoisne est depuis longtemps une des plus fines entomologistes des travers de notre espèce, et elle a déjà été chercher du côté des insectes, comme dans ses Petits Polars, pour les décrire, les dénoncer et en rire. Son nouvel opus, librement inspiré de La Métamorphose, de Franz Kafka, s’amuse encore du bruissement des carapaces, des élytres et des mandibules pour dire combien l’homme est un cafard pour l’homme. Comme toujours dans les œuvres du Théâtre de La Licorne, les images créées sont stupéfiantes, et les comédiens et manipulateurs (Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse et Léo Smith) offrent à celle qui les dirige un talent à la mesure de sa folie géniale. On assiste donc avec effroi à la transformation de Gregor Samsa en blatte, et à la révélation au grand jour de la pusillanimité de l’épouvantable vermine qu’est sa famille.

Petit fascisme ordinaire

​La musique de Pierre Vasseur, la création sonore de Greg Bruchet, les masques et les coiffures de Loïc Nebreda, les lumières d’Hervé Gary, les objets inventés par Bertrand Boulanger, David Castagnet, Olivier Sion, Chicken et Patrick Smith, le costume d’insecte fabriqué par Anne Bothuon : tout participe à provoquer l’angoisse, mâtinée d’une implacable moquerie. Comme chez Artaud, le petit théâtre de la cruauté de la Licorne crée « des images physiques violentes qui broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur ». Les masques à la neutralité figée et le jeu saccadé des comédiens disent combien leurs personnages sont des automates manipulés par la peur du qu’en-dira-t-on et la rapacité, mieux encore que les paroles émétiques qui sortent de leurs bouches de glace et de leurs cœurs de pierre. Le père, la mère et la sœur de Gregor, après avoir profité de son labeur, cherchent le meilleur moyen de l’écraser, comme on se débarrasse des nuisibles, même quand ils sont nos fils, nos frères, nos semblables. D’aucuns, fut un temps, entendaient ainsi dératiser l’Europe ; d’autres, aujourd’hui encore, espèrent la nettoyer de la vermine invasive, même s’ils l’affirment plus poliment. O politiques, belles âmes, électeurs aveugles et amateurs de solutions faciles : allez donc retrouver votre humanité en compagnie de la Licorne !

Catherine Robert