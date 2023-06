Ariane Pick Prince adapte et met en scène les souvenirs de guerre de Blaise Cendrars. 1914, la Légion étrangère, le départ la fleur au fusil, les combats la peur au ventre et le retour un bras en moins !

Le 29 juillet 1914, Blaise Cendrars lance un appel à tous ceux qui, comme lui, ont choisi la France et veulent aller sauver l’Alsacienne des griffes du Boche en abreuvant les sillons du sang de l’ennemi… Sauf que c’est dans la boue des tranchées, à l’assaut des fortins inutiles et parmi les rats que la bataille a lieu. La guerre n’est glorieuse qu’aux yeux de ceux qui ne la font pas. À soixante ans, les souvenirs de Cendrars reviennent : apparaît alors, sous sa plume poétique et alerte, « la joyeuse épopée d’un insoumis qui, avec ses camarades de combat, tient sans faillir la dragée haute à ses supérieurs » et toute « une galerie de personnages impayables, d’un humour plein d’humanisme et de vie-qui-pulse, qui ont vite déchanté dans cette pouillerie réglementaire organisée mais qui ont continué à rire de tout et de rien pour tâcher de mourir en beauté ». Ariane Pick Prince met en scène les quatre interprètes de cette fresque cocasse, atroce et drôle, « dans un fondu enchaîné trépidant, au rythme des balles qui fendent l’air et l’âme. »

Catherine Robert