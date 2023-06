Une tragi-comédie sur la maladie d’Alzheimer : la Compagnie du Détour relève le défi entre filles, face à leur mère qui les oublie petit à petit.

Il y a trois sœurs, trois femmes qui doivent s’occuper de leur mère après que leur géniteur s’écroule devant un match de rugby. Il finit dans une urne ovale, posée sur la cheminée, que leur mère ne reconnaît pas. L’infirmière, la prof et la comédienne, trois filles de services publics malmenés, en manque de reconnaissance professionnelle et maintenant maternelle, vont devoir réapprendre à vivre ensemble et prendre soin de cette maman en perdition. Avec un frère mort depuis longtemps qui passe une tête de temps en temps. Et Princesse, un ara multicolore et imprévisible. « Résister par le rire à cette déflagration que représente la perte d’êtres chers », tel est le but que se fixe cette tragi-comédie familiale qui mêle la joie à l’émotion, comme le suggère son titre emprunté à un poème de Maïakovski.

Eric Demey