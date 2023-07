La compagnie slovaque Ifjú Szivek Dance Theatre de Dusan Hégli nous embarque dans un concert chorégraphique qui, sous couvert de performer le folklore de sa culture traditionnelle, dénonce l’autoritarisme vers lequel se dirigent certains régimes de l’Est. Construite à partir du texte Catastrophe de Samuel Beckett, la pièce étonnante est un bijou.

Les neuf danseurs, habillés de gris et de bleu, entrent sur scène alors que l’(excellent) quatuor à cordes qui les accompagne se place en fond de plateau. La danse entrainante qu’ils entament est vive, les mains claquent sur les cuisses et les bras, formant avec les musiciens une création sonore festive. Tandis que cette réjouissante performance (que l’on apprend être une répétition) se tient, le chorégraphe (voix de Jean-Marc Barr) que l’on ne verra jamais mais dont les mains sont projetées en fond, donne ses ordres d’une voix enrôlante. Son texte est inspiré de Catastrophe de Samuel Beckett. Écrit en 1982, il y dénonce la censure, le contrôle des masses et l’autoritarisme. Tandis que les danseurs évoluent, on comprend alors que la représentation, nommée « Mission sacrée » par le chef, ne relève pas seulement de l’artistique.

Tels des pantins, les artistes coopèrent malgré eux à la « Mission Sacrée »

Peu à peu, la voix qui guide les interprètes comme des pantins se révèle perverse. Tout en assurant laisser du libre-arbitre à ses artistes, en feignant l’humour et la bienveillance, les répétitions tournent à la séance de propagande intellectuelle. Dos à nous, les danseurs s’exécutent, se mettent à genoux, malgré quelques tentatives d’insubordination infructueuses qui se révèlent sur les visages une fois face au public. Épuisés au fil des tableaux chorégraphiques, les artistes coopèrent sans jamais répondre. Le message autoritaire gagne les rangs. On ressent dans cette terrible voix sans visage la paternité toxique d’un chef de troupe culpabilisant. Alors, d’enfants boudeurs à artistes investis, les danseurs acceptent leur mission. Le slogan résonne : « Dieu, patrie, famille », pattern du fascisme et devise actuelle du parti d’extrême-droite italien. Un spectacle frappant qui place le message politique au cœur du geste artistique, alors que les extrêmes qui guettent tentent toujours de s’emparer de l’art à leur guise.

Louise Chevillard