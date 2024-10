Susanna Mälkki dirige la reprise de la production d’Olivier Py avec laquelle The Rake’s progress de Stavinsky est entré au répertoire de l’Opéra de Paris en 2008.

Sur un livret de Auden et Kallman adaptant le cycle de huit tableaux de Hogarth, The Rake’s progress, qui décrit l’ascension et la chute de Tom Rakewell, fils prodigue d’un riche marchand, Stravinsky a composé un opéra à la manière du XVIIIème siècle, l’époque où se déroule l’intrigue. La création à Venise en 1951 a été accueillie chaleureusement par le public, mais de manière plus tiède par la critique, devant une œuvre qui semblait tourner le dos à l’avant-garde musicale. Donnée dès l’année suivante à l’Opéra Comique, elle s’est faite ensuite plus rare sur les scènes françaises, et a dû attendre 2008 pour fouler les planches du Palais Garnier. S’il s’affranchit de l’univers visuel du peintre anglais, le spectacle d’Olivier Py, dans la scénographie de son fidèle complice Pierre-André Weitz, en restitue toute la sève de satire morale. Douze ans après la dernière reprise de la production à l’Opéra de Paris, Susanna Mälkki prend le relai de Jeffrey Tate et Jonathan Darlington pour faire entendre, sous l’apparence du pastiche, la modernité sans cesse renouvelée de Stravinsky.

Gilles Charlassier