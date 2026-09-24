« Ici » de Léo Lérus + « The Look » par Sharon Eyal

Accointances inattendues. Concoctée par Bruno Bouché, directeur du Ballet de l’Opéra national du Rhin, voici une soirée pleine de vitalité, pour danseurs aguerris et polyvalents, qui propose ici de Léo Lérus et The Look par Sharon Eyal.

Le Ballet de l’Opéra national du Rhin réunit deux univers chorégraphiques singuliers avec Ici de Léo Lérus et The Look de Sharon Eyal. Créée pour la compagnie, la pièce de Lérus ouvre la soirée avec une énergie communicative puisant dans les traditions guadeloupéennes du Gwo-ka et du Léwoz. Nourri de son parcours entre les Antilles, le CNSMD de Paris et ses expériences auprès de Wayne McGregor ou Sharon Eyal, le chorégraphe développe une écriture fluide fondée sur le jeu des appuis, du déséquilibre. Le collectif est soutenu par la musique de Denis Guivarc’h, enrichie d’effets sonores produits en direct par les danseurs. Avec The Look, entré au répertoire du Ballet, Sharon Eyal déploie son esthétique caractéristique : précision millimétrée, abstraction géométrique, pulsation hypnotique et répétition des gestes. Portés par la musique électronique d’Ori Lichtik, seize interprètes émergent lentement de l’obscurité avant d’investir l’espace dans un mouvement continu, à la fois rigoureux et fascinant. Une démonstration de maîtrise qui captive durablement le regard.

Agnès Izrine