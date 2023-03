La superbe mise en scène d’Othello par Jean-François Sivadier s’installe au Théâtre de l’Odéon. Quand la simplicité s’allie à la puissance, le sens comique à la profondeur tragique, le théâtre offre un plaisir inégalable.

Après une tournée longue comme le bras, dans toute la France, qui se poursuivra bien après ce passage à l’Odéon, il était normal que cette mise en scène d’Othello de Jean-François Sivadier arrive rodée place de l’Odéon. Cela n’empêche pas de s’extasier et de se réjouir devant la jouissive performance d’acteurs du duo Adama Diop / Nicolas Bouchaud, qui, dans les rôles d’Othello et Iago, brillent en puissance, en nuances et en variété de jeu. Othello et Iago, c’est le couple des contraires inventé par Shakespeare. Le commandant des armées de Venise, militaire honnête et franc, doux et bienveillant, et son conseiller, diabolique et duplice, qui va insidieusement instiller dans l’esprit du Maure la conviction que sa femme Desdémone lui est infidèle. Texte limpide au nombre de personnages modeste et à l’intrigue simple, Othello est une pièce à part dans l’œuvre du dramaturge anglais, que Sivadier fait pleinement résonner avec notre époque. Féminicide (on disait anciennement et injustement « crime passionnel ») et racisme envers l’homme de couleur, « aux grosses lèvres », que le doge de Venise a placé à la tête de son armée. Deux sujets que Sivadier mouline à partir d’aujourd’hui, en donnant par exemple à Desdémone une stature qui dépasse en complexité celle de la blanche colombe qui a longtemps servi de modèle d’accomplissement féminin aux héroïnes littéraires.

Sivadier déraille ce qu’il faut

Dans une scénographie simple et impressionnante, avec de grandes bâches en plastique en fond de scène, des rampes de feux derrière elle, de beaux rectangles de bois qui s’élèvent et s’inclinent au gré de l’action qui progresse, ce sont tous les interprètes qui ont la part belle. Sivadier les a dirigés à merveille. Poésie de Shakespeare et sarcasmes en rupture, mouvements souterrains des psychés et manipulations hilarantes, moments inoubliables (Iago qui fait basculer Othello dans la jalousie, ce dernier avec Desdémone dans un final en forme de ballet macabre) et adresses directes au public, le metteur en scène et sa troupe activent la puissance de Shakespeare dans toutes ses dimensions. Le rythme est soutenu, le jeu magnifie le comique de la pièce sans en amoindrir le moins du monde l’insondable et noire profondeur. Avec Queen, Dalida et le joker de Batman, ou encore quelques passages au micro, Sivadier déraille ce qu’il faut en mode actualisation, épisodes qui font d’autant mieux résonner par ailleurs la force éternelle du propos. Comment Iago parvient-il à faire basculer Othello dans le gouffre de la jalousie ? Par quels silences et non-dits, par quelles manipulations du langage ? Il y a dans cet Othello une immense matière à réfléchir, le monde et son envers, la réalité qui à tout moment peut se dérober sous vos pieds, le néant en dessous où sommeillent les forces sombres de la psyché, l’être humain capable du meilleur et du pire.

Eric Demey