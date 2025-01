Strauss par l’ONDIF et le pianiste David Kadouch

Dirigé par Pablo Gonzalez, l’Orchestre national d’Île-de-France se consacre à Richard Strauss : Une vie de héros et le rare Burlesque avec le pianiste David Kadouch.

Héros du romantisme tardif, Richard Strauss donne, à la fin du xixe siècle, une nouvelle dimension au poème symphonique. S’il emprunte à Liszt le recours à des formes cycliques – et à Wagner quelque chose qui ressemblerait à des leitmotive – il étend les proportions à des niveaux inouïs. Une vie de héros est ainsi un récit haletant, épique, où les atmosphères s’appuient sur des effets descriptifs – mais non pittoresques – très efficaces et sur une éblouissante virtuosité de tout l’orchestre. Virtuose, la partie de piano de l’œuvre de jeunesse Burlesque l’est aussi, bien dans la lignée de Liszt, et pleine d’un bel élan de fantaisie.

Jean-Guillaume Lebrun