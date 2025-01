Mises en scène par Emily Wilson, les miniatures Squeak Boom de Francesco Filidei transforment le quotidien avec une inventivité comique.

Alors que les salles étaient fermées pendant le confinement lors de la crise du covid, Francesco Filidei a imaginé des vignettes sonores pour la soprano Jeanne Crousaud, à partir des tribulations du quotidien, les seules aventures adaptées aux contraintes sanitaires. Partagé alors sur les réseaux sociaux de Radio France, ce cabinet d’absurdités contemporaines rempli de gags est devenu un spectacle mis en scène par Emily Wilson, dont le travail mêlant enchantement et humour avait été applaudi dans le Cupid and Death de Gibbons et Locke en 2021. Adaptant des textes du chef baroque Federico Maria Sardelli et des brèves de Jacques Rebotier, la poésie du compositeur italien révèle les ressources comiques insoupçonnées de la création musicale contemporaine, accompagnée par la percussionniste Hélène Colombotti.

Gilles Charlassier