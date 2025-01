L’Orchestre national de France joue Beethoven, Brahms et la création de Skykine, concerto pour trois percussions et timbales d’Edith Canat de Chizy, sous la direction de Cornelius Meister.

Des quatre ouvertures que Beethoven a écrit pour Fidelio, la troisième, op.72a, plus développée, et conçue alors que l’opéra s’intitulait encore Leonore, fait désormais partie du répertoire de concert. Souvent comparée à la Pastorale, la Symphonie n°2 de Brahms séduit par une vitalité bucolique que ne manquera pas de mettre en valeur la baguette alerte de Cornelius Meister. Considéré comme l’un des meilleurs interprètes actuels des grands maîtres romantiques, le chef allemand renouvelle la tradition avec un travail sur la souplesse de la pâte orchestrale et la clarté de l’articulation formelle qu’il met également au service de la création contemporaine, à l’exemple de la commande par Radio France d’un concerto pour trois percussions et timbales à Edith Canat de Chizy. La création mondiale de Skyline est confiée aux pupitres solistes du National.

Gilles Charlassier