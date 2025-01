Maxim Emelyanychev et l’Orchestre de chambre de Paris

Le pianiste et chef russe Maxim Emelyanychev propose deux programmes mozartiens mêlant musique de chambre, concertos et symphonies.

Maxim Emelyanychev est désormais un familier de l’Orchestre de chambre de Paris, et de son approche partagée du répertoire. En témoignent ces deux concerts où le chef dirige, outre les symphonies « Prague » et « Haffner », des concertos portés par les solistes de l’orchestre : Marina Chamot-Leguay (Concerto pour flûte en sol majeur) et Ilyes Boufadden-Adloff (Concerto pour hautbois en ut majeur). Au cœur de chaque programme, il se joint aux musiciens pour des œuvres de musique de chambre (Quintette pour piano et vents le 14 février, Quatuor pour piano et cordes le 15). À noter, le 8 février à la Salle Cortot (à 15h), une mise en regard de Haydn (Quatuor « Lever de soleil ») et d’une création de l’Iranienne Farnaz Modarresifar (née en 1989) pour santour (instrument proche du cymbalum) et quatuor.

Jean-Guillaume Lebrun