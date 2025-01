Une célébration joyeuse – et historiquement informée – de la Rome baroque, conçue par le luthiste et chef Vincent Dumestre et la metteuse en scène Cécile Roussat.

La musique bien sûr habite cette « évocation d’une nuit et d’une journée dans les palais et les rues de Rome », pages célèbres ou moins connues telles celles de Francesco Manelli. Sous le pseudonyme d’« Il Fasolo » (« le haricot »), il a laissé une musique qui s’approche de très près des pratiques populaires, ce qui la met particulièrement à sa place parmi les sept mimes et acrobates qui accompagnent sur scène les quatre chanteurs et instrumentistes réunis par Vincent Dumestre et Cécile Roussat. Vingt ans après sa création, la folie douce de ce carnaval n’a pas pris une ride.

Jean-Guillaume Lebrun