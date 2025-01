Le Quatuor Voce interprète Mendelssohn et Ravel en regard d’un tableau de Monet appartenant aux collections du Musée d’Orsay, Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le brouillard. Un dialogue entre musique et peinture.

Mendelssohn s’est rendu plusieurs fois en Grande-Bretagne : les paysages sauvages de l’Ecosse lui ont directement inspiré la Symphonie n°3 et l’ouverture Les Hébrides. Dernière œuvre achevée par le compositeur qui l’a dédiée à la mémoire de sa sœur, le Requiem à Fanny qu’est le Quatuor en fa mineur op. 80 fait entendre, dans son urgence dramatique qui l’apparente à La jeune fille et la mort de Schubert, la mélancolie crépusculaire de la palette irréelle de la peinture du Parlement de Londres dans le brouillard par Monet. Les chatoiements dans les jeux contrastés de timbres et d’harmonies de l’unique Quatuor de Ravel invitent à un autre regard sur la symbiose impressionniste de l’eau et du ciel dans les couleurs du célèbre tableau exposé au Musée d’Orsay, qui sera commenté à l’issue du concert par un étudiant de l’Ecole du Louvre.

Gilles Charlassier