Le compositeur états-unien Steve Reich est à l’honneur avec deux concerts et un spectacle chorégraphique.

Figure emblématique de la révolution musicale dite « minimaliste » née aux États-Unis au cours des années 1960 et 1970, Steve Reich n’a cessé d’expérimenter ses idées pionnières – dont celle du « déphasage » entre deux voix – en renouvelant les contextes de sa musique, des pièces pour pianos et/ou percussions au grand orchestre. Le concert du Colin Currie Group (le 15 novembre) comme celui du London Symphony Orchestra dirigé par Susanna Mälkki (la veille) présentent ainsi un éventail couvrant toute l’activité du compositeur, de Clapping Music aux récents Two Pianos (2020) et In All Your Ways (2026), de Music for Pieces of Wood (1973) à Music for Ensemble and Orchestra (2018). Quant au chorégraphe Olivier Dubois, il s’empare – après Anne Teresa de Keersmaeker – de Come Out, pièce fondatrice qui appelle le mouvement démultiplié des corps. Il la présente à la Fondation Fiminco (les 12, 13 et 15 novembre) avec sa compagnie puis avec des danseurs amateurs.

Jean-Guillaume Lebrun