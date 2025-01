Marie-Eve Signeyrole met en scène« Médée » de Cherubini

Portée par la mise en scène de Marie-Eve Signeyrole, Joyce El-Khouri incarne la complexité psychologique de Médée dans la version originale avec dialogues parlés de l’opéra de Cherubini.

Inspiré par les tragédies d’Euripide, Sénèque et Corneille, revisité par la pensée des Lumières, le chef-d’oeuvre lyrique de Cherubini, Médée, ouvre la voie aux grandes héroïnes romantiques que, comme d’autres alors tombées dans un relatif oubli, ressuscitera Maria Callas dans les années 1950. Désormais revenu au répertoire, l’ouvrage retrouve salle Favart son équilibre originel avec les dialogues parlés de l’opéra-comique. Une douzaine d’années après Krzysztof Warlikowski, Marie-Eve Signeyrole fait résonner dans notre XXIème siècle ce mythe de l’épouse trahie, jalouse jusqu’à l’infanticide. Joyce El-Khouri incarne les élans fiévreux et désespérés du rôle-titre, dans un plateau faisant la part belle aux voix françaises, telles Marie-Andrée Bouchard-Lesieur ou Edwin Crossley-Mercer, sous la direction de Laurence Equilbey – et Jean-Marie Zeitouni pour la reprise à Montpellier.

Gilles Charlassier