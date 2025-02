La Compagnia Finzi Pasca présente au 13e Art Titizé – Un rêve vénitien, un spectacle pluridisciplinaire à forte composante circassienne, très travaillé, une composition visuelle et sonore qui s’articule autour d’une image rêvée de Venise.

La commande émane du Teatro Goldoni de Venise, et c’est pourquoi la Compagnia Finzi Pasca invite à cette immersion dans les reflets de cette ville-fantasme, propre à susciter des images tantôt romantiques, tantôt oniriques, toujours nimbées d’une aura de mystère. Le spectacle est muet : c’est par le corps des acrobates, la composition visuelle spectaculaire, la musique, que passent émotions et métaphores. Les dix interprètes mélangent plusieurs talents au service de Titizé – acrobates, acteurs corporels, musiciens… –, et tentent par cette diversité d’atteindre à une forme de spectacle total. Les acrobaties sont surtout aériennes – sangle, cerceau aérien, mât chinois notamment – mais quelques passages n’en proposent pas moins des évolutions au sol – roue Cyr, vélo acrobatique et jonglerie, par exemple.

Un mélange d’invitation au voyage et de tableaux surréalistes

C’est un cirque qui ne lésine pas sur les costumes, les accessoires, les décors. Les ambiances changent à intervalles réguliers, comme dans une course pour renouveler toujours l’étonnement, une quête du ravissement qui pourrait ne pas avoir de fin. On frôlerait parfois le kitsch, mais c’est à ce prix que l’on réussit à tutoyer le merveilleux et l’étrange. L’utilisation des masques, notamment, permet des effets de décalage intéressants, ou l’utilisation ironique d’accessoires dont l’artificialité est exagérée. La compagnie se signale par son utilisation de la machinerie de scène, qui lui permet par exemple de faire voler personnages et animaux fantastiques. Il s’agit d’un spectacle sans récit, qui immerge dans une atmosphère, mélange d’invitation au voyage et de tableaux surréalistes tout droit sortis d’un rêve halluciné. Un spectacle qui flatte l’œil et l’oreille du public.

Mathieu Dochtermann