Spectres d’Europe avec Lucinda Childs, David Dawson, William Forsythe

Les Spectres d’Europe reviennent dans un nouveau programme imaginé par Bruno Bouché pour le Ballet du Rhin autour de grandes figures de la danse.

Le Ballet du Rhin aime soulever les remous de l’Europe sous le front de l’histoire et de l’esthétique. Aujourd’hui, les spectres de ce programme sont les figures inconscientes de notre imaginaire, portées par trois chorégraphes d’envergure. Les incontournables Américains Lucinda Childs et William Forsythe et le Britannique David Dawson se partagent donc le plateau, dans une soirée-événement qui célèbre l’entrée au répertoire d’une pièce phare de Forsythe. Enemy in the figure consacre son écriture stridente, ciselée, aux lignes cassantes, et hyper véloce. Mais ce ballet, qui laisse sa place à l’improvisation, est aussi le sacre de la lumière, parfois lancinante et inquiétante, manipulée en direct et porteuse d’ombres fantomatiques.

Une belle entrée au répertoire

Les deux autres pièces du programme tournent autour de l’œuvre musicale de Max Richter. Pour Songs from before, il s’est appuyé sur l’œuvre littéraire de l’auteur japonais Haruki Murakami, dite par Robert Wyatt à travers une figure plutôt solitaire. Lucinda Childs en imagine une déclinaison à travers six couples dansants, et des traversées dont elle seule a le secret. Avec On the Nature of Daylight, David Dawson joue le jeu de l’amour, en s’attachant aux mystères de la rencontre que danse dans toutes ses nuances un couple à toutes les étapes de la construction d’une relation.

Nathalie Yokel