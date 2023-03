Volmir Cordeiro crée Abri

Un an après Métropole, Volmir Cordeiro met sa danse expressionniste au service d’un facétieux Abri.

Artiste associé à la Briqueterie comme à Points Communs, le chorégraphe et chercheur brésilien Volmir Cordeiro a créé Abri dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne avant de le présenter dans le second lieu. Huit interprètes dont une soubassophoniste investissent dans cette pièce un plateau nu et y inventent, loin de la fureur de la guerre, des violences policières et autres, de la menace écologique et des désenchantements et désengagements qui nous guettent, un refuge carnavalesque où en osmose avec la nature toutes les fantaisies sont permises et toutes les personnalités conviées.

Un abri carnavalesque comme rempart au désengagement

D’abord au sol et éparpillés, les huit danseurs et danseuses – fort investis – vêtus de costumes extravagants et ultracolorés semblent naître à eux-mêmes. Félins, simiesques ou simplement enfantins, ils et elles commencent par avancer sur leurs quatre membres avant de se redresser, tentent des approches deux à deux avant de faire groupe. S’en suivent alors nombre de rondes et farandoles comme autant de rituels et célébrations. L’image du carnaval n’est jamais loin, celle du cirque non plus alors que retentissent à intervalles plus au moins réguliers des roulements de tambour et que des grimaces clownesques parent les visages. Les corps ne sont pas en reste qui, à de nombreuses reprises, exhibent les culs qu’ils placent par-dessus-tête. La nature est elle aussi incessamment présente, que ce soit dans cette aussi réjouissante qu’étonnante chenille, composée des huit interprètes allongés et enchevêtrés, qui roule sur ses flans, ou dans la bande son. Concoctée par Aria De la Celle, celle-ci fait souffler fort le vent et couler des torrents de pluie. Joué live par Fanny Meteier, le soubassophone ajoute un côté cartoon à l’affaire. Après des applaudissements nourris, il est temps de sortir de ce plaisant Abri et de laisser le réel refaire surface. Danseurs et danseuses reviennent avec deux larges pancartes sur lesquelles on peut lire « Macron ta violence nous précarise » et « Abri soutient la grève ».

Delphine Baffour