25 danseurs, des décors et costumes féériques, et la musique incontournable de Tchaïkovski, voici le Casse-Noisette de Karl Paquette qui permet aux petits comme aux grands de découvrir l’univers des ballets classiques.

Après le succès de Mon Premier Lac des cygnes, Karl Paquette, ancien danseur Etoile de l’Opéra de Paris et aujourd’hui directeur artistique, présente son Casse-Noisette version familiale. Dans les deux cas, il s’agit de versions resserrées mais non édulcorées des grands ballets classiques, avec la même exigence de qualité chorégraphique et musicale que dans l’original. Son point de départ ? Ses propres enfants qui ne tenaient pas forcément les trois heures d’un spectacle complet. Son coup de génie ? Demander à Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la Comédie Française, metteur en scène et dramaturge, de rendre plus lisible l’intrigue, en y ajoutant par moments une voix off qui fait avancer la narration et facilite la compréhension de l’histoire.

Conte de Noël

Bien sûr, Casse-Noisette est déjà un ballet à destination de la jeunesse, avec son premier acte qui se déroule à Noël, et son deuxième acte situé à Konfiturenburg, le pays des gourmandises. Mais Karl Paquette et le Théâtre du Châtelet ont décidé de faire de ce conte d’Hoffman une féérie inoubliable, sur la célèbre musique de Tchaïkovski. Et pour réaliser cette magie du spectacle, Karl Paquette a conservé son équipe d’exception, qui comprend le chorégraphe Fabrice Bourgeois, ancien soliste et maître de ballet à l’Opéra de Paris, le costumier Xavier Ronze, et l’artiste peintre Nolwenn Clèret qui a réalisé les décors. On chuchote que Karl Paquette lui-même, qui a été nommé étoile dans le rôle-titre, tiendrait cette fois le rôle du parrain/magicien Drosselmeyer…

Agnès Izrine