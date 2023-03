Oubliez la vision édulcorée de la Belle au Bois Dormant ! Jean-Christophe Maillot réveille la femme endormie… Avec l’Etoile Olga Smirnova dans le rôle-titre.

De La Belle au bois dormant, nous ne connaissons bien souvent qu’une partie de l’histoire qui se finit par un mariage heureux. Le conte de Perrault lui, est bien plus sombre et angoissant : une fois mariée, la princesse Aurore découvre que sa belle-mère est une ogresse prête à la dévorer avec ses enfants. C’est de cette version princeps que Jean-Christophe Maillot est parti pour créer sa Belle (sans bois dormant) en lui donnant un tour psychanalytique qui réunit en un seul personnage la mère du Prince et Carabosse (dansée généralement par un homme), et dont les protagonistes sont dominés par leurs familles respectives – un thème que l’on retrouvera dans son Lac, et bien sûr, dans son Roméo et Juliette.

Esthétique éloquente et partition acérée

La chorégraphie est aussi éloquente et poétique que la gestuelle est acérée et érotique. Avec lui, la Belle devient femme et découvre toute la mécanique pulsionnelle liée à cette transformation. Mais dans cette relecture rien, dans la musique du ballet de Tchaïkovski, ne correspondait à ce second acte très dramatique. C’est pourquoi Maillot a eu l’idée d’adjoindre à la partition originale celle de Roméo et Juliette du même Tchaïkovski aux tonalités puissantes et ténébreuses. Les superbes costumes de la nouvelle version créés en 2016 par Jérôme Kaplan ajoutent à la confrontation des deux univers, les Pétulants côté Belle, et les Crochus côté Prince, en exacerbant leur côté archétypal. La scénographie épurée et pleine de trouvailles – comme la bulle transparente qui enferme la Belle – d’Ernest Pignon-Ernest donne un cadre très symbolique à ce ballet en version originelle.

Agnès Izrine