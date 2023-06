La compagnie Matiloun revient avec un nouveau spectacle empreint de délicatesse et de poésie, dans une forme hybride mêlant théâtre d’objet, arts plastiques, musique et vidéo captée en direct. Cela s’appelle Sous Terre, et c’est recommandé à partir de 7 ans.

Sous Terre, comme son nom l’indique, s’intéresse aux inframondes : qu’est-ce qui est dessous, caché, enfoui, sous nos pieds ? Si on creuse… que trouve-t-on, au fond ? Le spectacle mêle des compositions visuelles mises en musique, qui sont plutôt des moments de sensation, et une narration interprétée par les comédiens et mêlée à des témoignages. L’espace est organisé autour d’une table circulaire à hauteur de regard d’enfant, autour de laquelle évoluent les deux interprètes, entre deux écrans qui peuvent reprendre l’image des objets manipulés en gros plan. De ce mélange de techniques et de matériaux, Sous Terre tire une richesse et une subtilité, combinées avec une douceur dans le traitement, qui n’excluent pas la profondeur des questionnements.

Mathieu Dochtermann