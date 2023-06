Vu et Vue, ce sont deux variations autour d’une même situation, deux soli portés l’un par un interprète homme et l’autre par une interprète femme. Un spectacle de théâtre et d’objet drôle et grinçant, qui met en lumière nos petits travers.

Quand un personnage incroyablement maniaque débarque sur une scène de théâtre, il y a toutes les chances que les choses dérapent. Conçus par Étienne Manceau, Sylvain Cousin et Amélie Venisse, Vu et Vue sont comme deux fenêtres ouvertes pour une observation anthropologique du phénomène : dans un univers initialement très carré, les rituels réglés au millimètre semblent constituer la glue qui tient chacun de ces deux personnages psychorigides à l’extrême. Entourés de leurs objets familiers, ils luttent – avec l’aide du public – contre l’entropie qui menace d’engloutir leur monde au moindre accident. Ce spectacle en deux versions, auquel chaque interprète apporte sa couleur singulière, manie un humour fin et redoutablement efficace. Mais il tend aussi un miroir au public, qui est amené à se poser la question de ses propres manies.

Mathieu Dochtermann