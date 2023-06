La compagnie slovaque de Dusan Hégli revient dans le Off avec sa pièce Barbaro, qui interroge les rapports entre art et politique et l’emprise de la censure, en s’appuyant sur Catastrophe, pièce que Samuel Beckett dédia à Vaclav Havel.

Dusan Hégli pratique les danses traditionnelles d’Europe centrale depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui chorégraphe, il les magnifie dans ses spectacles en leur donnant un tour terriblement contemporain. En 2017 sa compagnie, fondée en 1989 et implantée à Bratislava, avait d’ailleurs su créer l’enthousiasme avec Finetuning au Off d’Avignon. Dans ce spectacle il montrait à quel point l’Europe centrale a intégré à sa culture traditionnelle le concept du quatuor à cordes cher à Haydn, faisant d’un même mouvement « éclore l’essence organique de la danse en l’unissant étroitement à la musique ». Quatre musiciens et quinze danseurs virtuoses se mêlaient sur le plateau et si les mains frappaient le corps et les pieds le sol, c’était pour mieux questionner les violences (notamment conjugales) et exclusions perdurant dans cette région du monde au nom des traditions.

Samuel Beckett et Vaclav Havel

Il revient dans le Off avec sa création Barbaro. Faisant le constat amer qu’après le communisme l’Europe centrale traverse une nouvelle crise, qu’on tente de contraindre les théâtres à choisir des spectacles allant dans le sens du pouvoir, que la censure sévit toujours plus, il y questionne les rapports entre art et politique. Pour ce faire il s’inspire de Samuel Beckett et de son texte Catastrophe qu’il donne à entendre sur scène. Dédié à l’écrivain Vaclav Havel alors emprisonné en Tchécoslovaquie, cet écrit interroge la toute-puissance autoritaire et la possibilité de résistance.

Delphine Baffour