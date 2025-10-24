Le conteur martiniquais Valer’Egouy propose Le Bateau Enchanté, une fable pluridisciplinaire « Contée, Dansée, Chantée, Jouée », éclairant les thèmes de l’éducation et la transmission. Une pièce jeune public, présentée dans le cadre du Festival du Mois Kreyol.

Adapté d’un conte traditionnel antillais, Le Bateau Enchanté est une « invitation à la réflexion personnelle qui commence ensemble. ». Deux hommes débarquent en bateau sur une île peuplée de gens heureux, où le partage de savoir se fait des parents aux enfants. L’un des deux voudrait embarquer tous les enfants en voyage pour leur faire découvrir l’école. Tet Grennen, un jeune villageois de l’île, prend la mer avec eux mais se méfie. Valer’Egouy mêle théâtre, musique, danse et arts visuels pour proposer une œuvre pluridisciplinaire, avec la flûtiste réunionnaise Solehya ainsi que l’illustratrice Agnès Eymond, qui dessine en direct pendant le spectacle. Le metteur en scène active une réflexion autour de la sauvegarde de la mémoire, de l’éducation populaire, la transmission orale, en ancrant le tout dans la culture caribéenne. Présenté à la Maif Social Club dans le cadre du Festival Mois Kreyol, le conte accessible au plus grand nombre sera accompagné d’un livre illustré.

Siloé Lemaitre