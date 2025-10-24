L’artiste pluridisciplinaire Yvan Loiseau présente Naturellement, un spectacle teinté de poésie brute et d’absurde, visant à construire une pensée nouvelle. Pour transformer le rapport nocif des humains à la nature, pour recréer le lien entre l’animal humain et le reste du vivant.

Attentif aux enjeux écologiques, l’auteur et interprète Yves Loiseau s’attache dans sa pratique à créer du commun. Partant du constat que « la nature, c’était mieux avant », l’artiste pluridisciplinaire entame une réflexion sur la destruction insensée de la terre, que nous partageons avec nombre d’espèces. Évoluant dans un décor apocalyptique, proche de notre réalité, la mise en scène reflète avec ironie le décalage entre l’humain et la nature. Unissant slam, poésie et improvisations, l’écriture sensible fait entendre un cri du cœur, un cri de désespoir face aux nuisances de l’homme. Créant des lumières contrastées, Quentin Maudet fait jouer une multitude de nuances, faisant naître un doux lever de soleil ou une ville dynamique. L’ambiance singulière est intensifiée par les choix musicaux, d’une clarinette au son envoûtant à des fruits et légumes transformés en instruments surprenants, inspirés par l’artiste Mezerg. Oscillant entre sérieux et humour, le spectacle porte un regard lucide sur notre société et l’urgence écologique.

Isaure Do Nascimento