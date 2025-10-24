Sous la direction d’Hubert Colas, Ahmed Fattat, Saïd Ghanem, Adil Mekki, Isabelle Mouchard, Perle Palombe, Nastassja Tanner et Manuel Vallade s’emparent d’un texte de Sonia Chiambretto. Une « traversée kaléidoscopique de la violence et de la peur au cœur de l’histoire contemporaine de l’Algérie ».

Adapté de Gratte-Ciel (récit publié chez L’Arche en 2020), Superstructure nous transporte dans un Alger dystopique au sein duquel s’exprime une jeunesse en quête d’émancipation. À partir de témoignages et de documents d’archives, Sonia Chiambretto donne corps à la mémoire silencieuse de jeunes Algériens qui « cherchent leur place entre souvenir, héritage et résistance ». Incarnées sur le plateau éphémère du Théâtre Nanterre Amandiers par un groupe de sept comédiennes et comédiens, les paroles éclatées de ces voix oubliées sont mises en scène par Hubert Colas de telle sorte que le propos du spectacle « ne se limite pas uniquement à la question algérienne, mais qu’il puisse englober d’autres réalités du Maghreb. » Se construit ainsi un récit choral à vocation universelle dont l’écriture vivante et poétique se déploie par fragments.

Manuel Piolat Soleymat