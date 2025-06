Aux Hivernales, Soraya Leila Emery et ses comparses s’emparent du plaisir féminin et du consentement, entre sensualité et prise de pouvoir.

Avec quelques coussins et leurs trois corps elles esquissent des territoires féministes. Sous la houlette de la chorégraphe suisse-marocaine Soraya Leila Emery, trois performeuses refaçonnent les récits autour de la sexualité, du plaisir féminin et de l’autonomie corporelle. Sur la scène à la frontière entre le sanctuaire et le dojo, la chorégraphe, Léna Sophia Bagutti Khennouf et Donya Speaks invitent le public à se rapprocher d’elles, pour questionner la complexité des négociations à l’œuvre dans le fait de consentir. Déployant des poses sculpturales, qui font écho à la sensualité des tableaux orientalistes, elles s’engagent ensuite dans un corps à corps martial. Car le plaisir est aussi un terrain de lutte et la réappropriation de leur corps un combat.

Belinda Mathieu