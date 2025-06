Avec quatre interprètes, Sandrine Lescourant questionne la notion d’influence au regard de notre narcissisme individuel.

Parasite affrontait des sentiments universels, ceux qui rendent la vie si compliquée et si riche à la fois, avec pour seules armes la danse et la musique. Sur la création musicale d’Abraham Diallo, Icône(s) de Sandrine Lescourant est la deuxième création d’un triptyque sur les relations humaines. Elle débusque nos icônes, mentors et références à l’époque du selfie et du tout image, pistant les trafics d’influences en tout genre qui se nichent au creux de nos quotidiens, véhiculés par la mode, les médias ou les personnalités phares. Les fameux influenceurs ou influenceuses. Peut-on briser ces hiérarchies illusoires qui entravent l’individu ? Comment rester soi-même ? Sandrine Lescourant, dite Mufasa, danseuse d’exception et chorégraphe ancrée dans les problématiques sociales, interroge dans cette pièce pour quatre interprètes notre époque et notre démocratie.

Agnès Izrine