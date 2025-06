Isabelle Starkier adapte Ubu Roi de Jarry, réécrit par Mohamed Kacimi, en faisant place à notre actualité. La risible ascension de Père Ubu vers la présidence se raconte en une comédie musicale féroce et joyeuse.

Après Boxing Shadows, duel en forme de combat pour la vie, et La brève liaison de Maman, enquête familiale névrotique, la comédienne et metteuse en scène Isabelle Starkier change de registre en proposant une comédie musicale farcesque, ancrée dans l’époque. En conjuguant l’extravagance grotesque du texte initial et des éléments du monde politique d’aujourd’hui, la réécriture d’Ubu Roi par Mohamed Kacimi raconte en une satire féroce la risible ascension du Père Ubu jusqu’au palais présidentiel, aidé par une journaliste de Niouze. Accompagnés par les musiques d’Alain Territo, cinq comédiens et chanteurs mettent en jeu les arcanes déjantés du pouvoir, où éclatent cynisme et narcissisme.

Agnès Santi