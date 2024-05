Festival d’Anjou 2024 creuse son sillon

Sous la direction artistique de Jean Robert-Charrier depuis quatre ans, le Festival d’Anjou a changé de ligne de programmation. Désormais largement ouverte aux propositions du théâtre public, la manifestation se tiendra du 3 au 26 juin dans six lieux historiques des territoires angevins.

Le Château du Plessis-Macé, les Arènes de Doué-en-Anjou, le Cloître Toussaint à Angers, le Dôme à Saumur, le Grand-Théâtre d’Angers, le Théâtre de Bouvet Ladubay à Saumur. C’est dans ces six lieux patrimoniaux que le théâtre d’art brillera, au mois de juin, lors de la 74èmeédition du Festival d’Anjou. Fondée en 1950, anciennement dédiée aux spectacles de divertissement du théâtre privé, cette manifestation a changé de ligne artistique depuis l’arrivée à sa tête, en 2020, de Jean Robert-Charrier, également directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. « C’est dans le théâtre public que l’on trouve les propositions les plus nourrissantes, les plus amples, les propositions qui donnent à voir les formes et les esthétiques les plus abouties », affirme-t-il. Cela en restant, bien sûr, accessibles et populaires. »

Des spectacles ambitieux et accessibles

Vingt spectacles composent cette nouvelle édition du rendez-vous théâtral angevin. Parmi eux, des classiques, comme L’Avare mis en scène par Jérôme Deschamps, Fin de partie mis en scène par Jacques Osinski et Le Jeu de l’amour et du hasard mis en scène par Frédéric Cherboeuf. Également des pièces contemporaines, comme Le Dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing de Julien Campani et Léo Cohen-Paperman, Les Gratitudes d’après le roman de Delphine de Vigan et deux œuvres de Julie Berès : Désobéir et La Tendresse. Quelques seuls en scène, aussi : La Tragédie comique d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad, Quinze rounds de Richard et Romane Bohringer, Pain surprises – Une soirée pleine d’espoirs (et de frustrations) de Camille Chamoux… Des créations qui, souhaitons-le, participeront à nourrir l’esprit d’exigence et de curiosité de publics, depuis quatre ans, élargis et renouvelés.

Manuel Piolat Soleymat