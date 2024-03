Dans un monologue poignant, Yacine Sif el Islam livre le récit de l’agression raciste et homophobe dont il fut la victime, avec son compagnon Benjamin Yousfi, en 2020. Il en crée une performance acérée mais poétique qui met le public face aux responsabilités de la société.

Devant un drap blanc tendu derrière lui, Yacine Sif el Islam développe son histoire, débutée le 3 septembre 2020, à Bordeaux, à 1h30 du matin. Le récit se dévoile à travers la déposition qu’il fit à la police. « Sales pédés », un coup de couteau dans la joue pour lui, dans le dos pour son compagnon, et autant de plaies réouvertes au passage. L’autofiction qu’il produit sur scène est mise en regard d’autres récits, historiques ou faits divers, et questionne le rôle de l’institution policière dans la prise en charge de cette réalité. À l’aide de la création musicale de Benjamin Ducros, et accompagné discrètement sur scène par Benjamin Yousfi, Yacine Sif el Islam tend un miroir sale au public, accusateur mais aussi rédempteur, réajustant sans cesse le curseur des responsabilités. Prix du public du Festival Impatience 2022, la performance promet de remuer nos inconscients et de rendre visible une cruelle réalité.

Louise Chevillard