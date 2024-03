Plongée au cœur des combats pour décoloniser l’Histoire et notre présent, Vielleicht, conçu par Cédric Djedje, suit des militants berlinois et interroge la géographie des villes où le spectacle est représenté.

« Vielleicht ». « Peut-être » en allemand. C’est la réponse qu’on donne invariablement à des militants d’origine africaine qui depuis de nombreuses années s’emploient à faire changer trois noms de rue à Berlin. Quel intérêt de se battre pour si peu, pourrait-on se demander ? Cédric Djedje, artiste franco-ivoirien formé à la Manufacture de Lausanne, est parti à la découverte de ces militants et militantes du dérisoire et du crucial pour scruter ce que recèle leur combat et en quoi il consiste au quotidien. Un théâtre documentaire du politique et de l’intime relaté sur scène en compagnie de l’actrice Safi Matin Yé, qui se penche au passage sur les noms des rues des villes où le spectacle est présenté.

Eric Demey