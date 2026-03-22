En collaboration avec le Printemps des Arts, Les Ballets de Monte-Carlo invitent des chorégraphes amis pour une soirée Miniatures qui les associe à des œuvres musicales contemporaines.

En 2004, Le Printemps des Arts commandait à sept compositeurs autant de pièces destinées à être jouées dans différents concerts et non à la danse. Le mélomane Jean-Christophe Maillot relevait alors brillamment le défi de chorégraphier chacune d’entre elles pour une soirée intitulée Miniatures. Tandis qu’ils fêtent leurs 40 ans, Les Ballets de Monte-Carlo renouvellent cette réjouissante expérience, en reprenant deux pièces de leur directeur et en invitant quatre de leurs anciens danseurs passés de l’autre côté du rideau à s’emparer d’œuvres jouées par l’Ensemble Orchestral Contemporain sous la direction de Bruno Mantovani.

Delphine Baffour