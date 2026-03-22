Soirée « Miniatures » avec Les Ballets de Monte-Carlo qui associe des chorégraphes à des œuvres musicales contemporaines
Monaco / Grimaldi Forum / Chor. Francesco Nappa / Jeroen Verbruggen / Julien Guérin / Mimoza Koike / Jean-Christophe MaillotPublié le 22 mars 2026 - N° 342
En collaboration avec le Printemps des Arts, Les Ballets de Monte-Carlo invitent des chorégraphes amis pour une soirée Miniatures qui les associe à des œuvres musicales contemporaines.
En 2004, Le Printemps des Arts commandait à sept compositeurs autant de pièces destinées à être jouées dans différents concerts et non à la danse. Le mélomane Jean-Christophe Maillot relevait alors brillamment le défi de chorégraphier chacune d’entre elles pour une soirée intitulée Miniatures. Tandis qu’ils fêtent leurs 40 ans, Les Ballets de Monte-Carlo renouvellent cette réjouissante expérience, en reprenant deux pièces de leur directeur et en invitant quatre de leurs anciens danseurs passés de l’autre côté du rideau à s’emparer d’œuvres jouées par l’Ensemble Orchestral Contemporain sous la direction de Bruno Mantovani.
Delphine Baffour
A propos de l'événementMiniatures
du jeudi 16 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026
Opéra de Monte-Carlo
Salle Garnier, Place du Casino, 98000 Monaco
Du 16 au 18 avril à 19h30, le 19 à 15h. Tél. +377 98 06 28 00.