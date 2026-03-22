L’extraordinaire Core Meu revient à Monaco dans une nouvelle version plus longue. La promesse d’un bonheur électrisant.

Extraordinaire, Core Meu l’est par la présence de toute la troupe des virtuoses Ballets de Monte-Carlo sur scène, par sa façon de mêler danse sur pointe et tarentelle, par l’interprétation live de la formidable musique d’Antonio Castrignanó. Dès sa création en 2017, cette pièce électrisait le public par son énergie débridée, son ambiance de séduction sensuelle et ensoleillée. Une nouvelle version allongée pour une soirée entière a vu le jour dans les Pouilles, berceau de la tarentelle, avant d’être montrée à Cuba, où dans leur ferveur, spectateurs et spectatrices ont quasiment envahi la scène. Il n’était pas question de priver Monaco et la France d’une telle fête !

Delphine Baffour