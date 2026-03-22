Philippe Saire poursuit son travail à la lisière des arts plastiques et de la danse avec Smoke, pièce pour un danseur et une fumée mouvante.

On connaît l’art de Philippe Saire pour créer des spectacles d’une grande force esthétique, à la lisière de la danse contemporaine et des arts plastiques, qu’il développe dans un cycle intitulé Dispositifs. Il poursuit cette veine avec le contemplatif Smoke. Dans une scénographie singulière où la fumée, maîtrisée avec une grande précision, devient un véritable partenaire de jeu, le danseur David Zagari hésite entre disparition et exposition. Tout à la fois cascades, nappes flottantes et nuées mouvantes, la brume évanescente entre en résonance avec la matérialité de son corps.

Delphine Baffour