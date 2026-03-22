« Smoke », un travail de Philippe Saire à la lisière des arts plastiques et de la danse
Centre culturel suisse / Chor. Philippe SairePublié le 22 mars 2026 - N° 342
Philippe Saire poursuit son travail à la lisière des arts plastiques et de la danse avec Smoke, pièce pour un danseur et une fumée mouvante.
On connaît l’art de Philippe Saire pour créer des spectacles d’une grande force esthétique, à la lisière de la danse contemporaine et des arts plastiques, qu’il développe dans un cycle intitulé Dispositifs. Il poursuit cette veine avec le contemplatif Smoke. Dans une scénographie singulière où la fumée, maîtrisée avec une grande précision, devient un véritable partenaire de jeu, le danseur David Zagari hésite entre disparition et exposition. Tout à la fois cascades, nappes flottantes et nuées mouvantes, la brume évanescente entre en résonance avec la matérialité de son corps.
Delphine Baffour
A propos de l'événementSmoke
du mardi 14 avril 2026 au jeudi 17 avril 2025
Centre culturel suisse
32-38 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
Les 14 et 16 avril à 19h, les 15 et 17 avril à 20h, le 18 à 17h.
Tél. 01 42 71 44 50. www.ccsparis.com
Durée : 1h.