Carte Blanche à Antoine Kirscher à L’Azimut

Pour cette carte blanche à L’Azimut, Antoine Kirscher réunit une bande d’artistes complices pour imaginer une soirée pensée comme un laboratoire à ciel ouvert.

Premier danseur à l’Opéra de Paris, Antoine Kirscher présente un solo où il revisite sa formation classique, scrutant ce que la technique a inscrit dans son corps et ce qu’il peut en défaire. Il en propose un écho collectif avec Rendez‑moi mon corps, première étape d’une création à venir, réunissant Chris Fargeot, Simon Le Borgne, Georges Labbat, Ulysse Zangs et lui‑même autour d’une exploration de la mémoire physique et des apprentissages partagés. Avec cette pièce, Kirscher affirme un geste manifeste : reprendre possession de son mouvement et se déprendre des automatismes. Autour de ces deux propositions, la soirée s’ouvre à d’autres terrains d’expérimentation : 3h33 in my room, où Chris Fargeot se laisse traverser par la pulsation live d’Ulysse Zangs ; Ad libitum de Simon Le Borgne, dialogue haletant entre souffle, batterie et métamorphoses ; et Self/Unnamed de Georges Labbat, face‑à‑face troublant entre un danseur et son double sculpté. Autant de gestes chorégraphiques où le corps traverse ses propres mutations, entre éclats, résistances et renaissances.

Agnès Izrine