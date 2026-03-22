Avec IN THE BRAIN, Hofesh Shechter propulse Shechter II dans une transe physique où le mouvement devient un état de conscience.

Inspirée de CAVE, pièce créée en 2022 pour la Martha Graham Company, cette nouvelle création amplifie l’exploration de la nuit, du rassemblement et de la puissance du collectif. Sur scène, les danseurs forment des blocs compacts, avancent comme un seul organisme, tenu par des unissons d’une énergie fulgurante. Bras qui jaillissent, torsions du buste, marches ancrées dans le sol, influences du hip-hop ou du krump : la gestuelle si reconnaissable de Shechter pulse dans chaque fibre. Quelque chose d’organique, de viscéral, circule dans ces corps qui se plient, se tordent, explosent, avant de basculer dans un freestyle incandescent où chacun affirme sa virtuosité.

La puissance des corps

Shechter transforme le plateau en un espace de libération totale : un lieu où les récits s’effacent, où l’identité se dissout dans le rythme, où seule demeure la pulsation. Portés par l’énergie de Shechter II, les interprètes ne dansent pas : ils lâchent prise, débordent, happent le public dans une euphorie partagée. Avec IN THE BRAIN le théâtre devient un rituel contemporain, une fête électrique où musique, basses et mouvement fusionnent en une célébration brute et exaltante de l’énergie collective. La danse crée un territoire nocturne, festif, où l’instinct prend le pas sur toute narration.

Agnès Izrine