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N°341
mars 2026
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Danse - Agenda

« Nocturne Danse #50 », une soirée où l’intime, la mémoire et la fête deviennent matière chorégraphique

Pour ce 50e Nocturnes Danse à Tremblay, trois écritures se répondent et composent une soirée où l’intime, la mémoire et la fête deviennent matière chorégraphique.

Théâtre Louis Aragon, scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse / temps fort

Publié le 22 mars 2026 - N° 342

Pour ce 50e Nocturnes Danse à Tremblay, trois écritures se répondent et composent une soirée où l’intime, la mémoire et la fête deviennent matière chorégraphique.

Dafne et Anaïs Bianchi signent une première création délicate, La Breva, du nom du vent qui parcourt leur village natal au bord du lac de Côme, nourrie de leur histoire familiale. Leur duo, tissé de gestes retenus et d’élans partagés, fait surgir ce que les lignées transmettent en silence : les départs, les attaches, les gestes qui demeurent. Dans Sawata, Nadia Gabrieli Kalati aka Nadéeya GK livre un solo traversé par la perte et la reconstruction. Portée par la House Dance et les danses panafricaines, elle puise dans ses racines camerounaises pour explorer l’eau comme force de passage et de guérison. Son corps devient lieu de résistance, de souvenir et de renaissance. Enfin, Didier Firmin transpose sur scène l’énergie des soirées Atmosphère qu’il anime depuis plus de dix ans. Entouré de quatre interprètes de la nouvelle scène House française, il fait du club un espace de révélation où chacun affirme son identité à travers le mouvement. Une plongée dans ce que la danse peut offrir de plus essentiel : un lieu où l’on se retrouve, où l’on se transforme, où l’on existe pleinement.

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Nocturne Danse #50
du vendredi 10 avril 2026 au vendredi 10 avril 2026


à 20h Tél. : 01 49 63 70 58.

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