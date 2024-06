GO ! de Jennifer Gohier

Go ! est un jeu entre deux garçons qui se rencontrent, se cherchent et se défient.

« Go ! », c’est une interjection, un top départ d’une course, un jeu de stratégie… GO ! de Jennifer Goyer est le fruit d’un processus de recherche chorégraphique explorant les relations au corps, au mouvement, à la gravité et à la tradition qu’ont en commun les arts martiaux et la danse contemporaine. Mais, surtout, c’est un spectacle remarquablement astucieux frotté d’une philosophie du tatami. A savoir, il faut se servir de la force de l’adversaire et se laisser aller pour mieux gagner. Dans ce duo-duel entre deux hommes, Youri de Gussem et Ville Oinonen, chacun se défie du regard et du geste, sur le mode de la joute, avec une bonne dose d’humour et d’autodérision. L’un pratique le karaté, l’autre le Bujikan Budo Taijitsu. Maniant une esthétique cinématographique ou de jeux vidéo (déformation des visages, ralenti extrême…) renforcée par une scénographie minimaliste, portée par des découpes lumineuses et du mapping vidéo, Jennifer Gohier crée une écriture graphique, d’une précision extrême, dans une recherche de perfection du geste.

Agnès Izrine