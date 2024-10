« Fantasia » et « Fun Times », Ruth Childs en fantaisies

Fantasia et Fun Times : deux occasions de découvrir les fantaisies musicales et vocales de Ruth Childs, entre répertoire et création.

La chorégraphe anglo-américaine basée à Genève vient de créer sa première pièce de groupe, que l’Atelier de Paris accueille en un rebond fort bienvenu. Après le saisissement de son précédent solo Blast !, tout en jeu d’émotions, d’expressions de visage et d’engagement de la voix, elle poursuit ses pistes de travail en poussant davantage le projet vers une dimension tragicomique. À eux cinq, les danseurs vont explorer la gravité et le ridicule à travers des comportements expressifs, qu’elle met en jeu dans un rapport ludique à l’espace. La voix s’inscrit dans sa recherche comme un instrument à décortiquer, autant dans ses phases silencieuses (comment chanter sans bruit), qu’éclatantes (cacophonie ou partitions chantées). Fun Times se saisit de la musicalité des cinq interprètes comme d’un orchestre de mouvements et de voix, soutenu par le travail de création sonore de Stéphane Vecchione, le complice de toujours de Ruth Childs.

L’art des réminiscences

C’est également lui qui réalisa la création sonore de fantasia, solo de 2019 que Ruth Childs reprend dans une version unique pour l’espace des Nymphéas du Musée de l’Orangerie. On y lisait alors le rapport à la musique, fondateur, de la danseuse. Son père, mélomane, aura sans doute tout fait pour qu’elle devienne musicienne… Elle sera danseuse, à travers une autre filiation – sa tante étant l’illustre chorégraphe Lucinda Childs. C’est à travers la recréation des solos de sa tante que Ruth Childs a pour la première fois éprouvé l’espace des Nymphéas. Aujourd’hui, fantasia laisse découvrir les réminiscences d’une playlist de morceaux classiques qui baignent l’imaginaire de la chorégraphe depuis toute petite. Elle y construit un dialogue surprenant porté par un corps en transformations, soulevant des souvenirs de gestes ancrés bien au-delà de l’intime.

Nathalie Yokel