Qui a peur ? de Tom Lanoye : entre magie et réalité du théâtre

Créée en néerlandais en 2019, Qui a peur ? de Tom Lanoye est traduite en 2021 par Aurore Fattier et Koen De Sutter. Huis clos tragi-comique, la pièce propose une réflexion sur la réalité du théâtre, sa magie parfois éphémère, les bouleversements sociaux qui le traversent.

Un couple de comédiens sort de scène au terme de la dernière représentation d’une longue tournée misérable. Ils jouent Qui a peur ? de Virginia Woolf, mettant en scène un couple d’intellectuels alcooliques. Désabusés, frustrés, les artistes se renvoient la balle de la responsabilité de leur situation. Et si Koen (De Sutter) n’avait pas vendu leur pièce au théâtre privé quinze ans auparavant ? Et si Claire (Bodson) arrêtait un peu son numéro d’artiste incomprise ? Ils sont fauchés et la magie du théâtre, derrière eux. Pour sauver les meubles, une subvention socioculturelle leur est accordée, en échange d’embaucher des comédiens d’une « origine culturelle légèrement différente ». Leïla (Chaarani) et Khadim (Fall) débarquent alors, le temps d’une piteuse soirée, dans la loge enivrée des deux artistes.

Politiquement (in)correct

Entre discours burlesques et antipathiques sur une pitoyable réalité, la fraiche ambition des deux jeunes acteurs s’immisce. Se développe une confrontation habilement menée autour de la place des minorités raciales dans l’industrie théâtrale, entre le couple et les nouveaux venus, mais aussi entre ces deux derniers. Le texte pose une réflexion que l’on aimerait voir prolongée, mais qui a le mérite d’exister. Aux spectateurs de décider ce qu’ils retiennent de cette vérité brutale et crue. Un vrai-faux discours sur le théâtre, la vie d’artiste. Deux personnages détestables que l’on finirait presque par apprécier. Trois doses d’alcool pour une seule de politiquement correct. Quatre comédiens touchants dont on partage les joies, les peines, avec plaisir.

Louise Chevillard