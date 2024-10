Partis de Russie, au lendemain de l’agression de leur pays contre l’Ukraine, la metteuse en scène Tatiana Frolova et les membres du KnAM Théâtre reprennent ce spectacle créé aux Célestins en octobre 2023. Nous ne sommes plus… croise les souffles du politique, du poétique et de l’intime en rendant compte de la vérité bouleversante de vies brisées. Un spectacle coup de poing.

C’est une création imposante, importante, que l’on peut voir actuellement à Paris, sur la scène des Plateaux Sauvages. Une création de théâtre documentaire qui nous dit, dans une esthétique de bric-à-brac, pourquoi, comment, des femmes et des hommes sont partis de Komsomolsk-sur-Amour, dans l’Extrême-Orient russe, le 22 mars 2022, pour venir s’établir à près de 12000 kilomètres de là, dans la ville de Lyon. Ces citoyens en exil, ce sont les artistes du KnAM Théâtre, compagnie fondée par la metteuse en scène Tatiana Frolova en 1983. Depuis une quinzaine d’années, délaissant les textes du répertoire, ces créatrices et créateurs font résonner récits individuels et grande histoire pour brosser un portrait de la Russie contemporaine. Et puis, le 24 février 2022, Vladimir Poutine a lancé son assaut contre l’Ukraine, poursuivant sa fuite en avant vers un pays dont « les frontières ne s’arrêteraient nulle part ». Créé au Théâtre des Célestins en octobre dernier, dans le cadre du Festival Sens Interdits, Nous ne sommes plus… nous raconte tout cela. En français et en russe (surtitré ou traduit en direct). À travers l’intimité poignante d’un théâtre d’une sincérité absolue.

Un acte de résistance

Des vidéos, des photographies, des objets venus du passé, des mots d’hommes et de femmes pris au piège d’un régime despotique, des souvenirs d’enfance extirpés de mémoires vibrantes nous parviennent. Le premier spectacle que le KnAM Théâtre crée hors de Russie est un acte de résistance. Résistance aux injonctions de la guerre et du silence, bien sûr, mais aussi à l’esprit de sérieux et de grandiloquence, aux jugements simplistes et aux idées manichéennes. De manière à la fois rigoureuse et sensible, sans jamais tomber dans le pathos, Nous ne sommes plus… oscille entre lucidité politique, vérité humaine, métaphores poétiques, respirations humoristiques pour explorer la difficulté d’être Russe aujourd’hui. Les témoignages de Tatiana Frolova, des comédiennes et comédiens Dmitrii Bocharov, Liudmila Smirnova, Vladimir Dmitriev, Irina Chernousova, German Iakovenko, de la traductrice Bleuenn Isambard, qui a longtemps vécu à Komsomolsk-sur-Amour, éclairent autant qu’ils émeuvent. Comment ne pas aller découvrir ces paroles et ces images venues d’ailleurs qui, aujourd’hui, vivent, vibrent, brillent chez nous ?

Manuel Piolat Soleymat