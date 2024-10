Artiste en résidence au TPM, Julia Perazzini y revient après Le Souper, présenté la saison dernière. Elle part cette fois en quête de son grand-père fantôme, dont elle porte le nom sans l’avoir connu.

De quoi faites-vous théâtre ?

Julia Perazzini : Ce qui me motive, ce sont les trous dans l’existence. Depuis Le Souper, j’interroge mon histoire familiale, mon identité, les parts manquantes, les absents. Ce précédent spectacle était un dialogue avec un frère décédé avant ma naissance, présent par son absence depuis toujours mais jamais dans la matière, que le théâtre me permettait de lui offrir, par une rencontre hors du temps et de l’espace, dans cet endroit où d’autres choses sont possibles. Dans ce nouveau spectacle, je suis partie à la recherche d’un autre fantôme, mon grand-père, qui a abandonné mon père quand il était enfant, dont je ne connais pas l’histoire et dont le nom, qui est aussi le mien, m’apparaissait comme une fiction. J’avais envie de créer du lien avec ce nouveau manque.

« Le théâtre est un espace de projection, un espace mental ; il me permet d’explorer l’intérieur des êtres, leur identité, leurs secrets. »

Comment faites-vous théâtre ?

P. : Je joue seule mais le plateau est très peuplé par l’incarnation, cet outil de compréhension qui est celui des acteurs. Les gens m’intéressent, me fascinent, non seulement pour ce qu’ils disent mais par la manière qu’ils ont de dire. J’ai envie, sur scène, d’élargir ma connaissance des gens et de l’existence. Pour ce projet-là, j’ai travaillé avec l’autohypnose. Pour retrouver mon grand-père, j’ai choisi d’incarner ma grand-mère pour répondre aux questions auxquelles elle n’avait pas répondu ou que je n’avais pas posées. J’ai mené l’enquête de manière empirique, à travers les objets qui appartenaient à ma grand-mère.

Comment ?

P. : Ma grand-mère est morte en emportant tous ses secrets. J’ai trié ce que contenait son appartement : j’avais l’impression que les objets pouvaient m’apprendre ce que je cherchais. Sur scène, je m’entoure de ses quatre-vingts sacs à main, objets à la fois banals et pleins de mystère. J’ai gardé ses lunettes, ses vêtements, comme une actrice qui cherche à incarner son personnage, dans une forme de compréhension au-delà du jugement. Le théâtre est un espace de projection, un espace mental ; il me permet d’explorer l’intérieur des êtres, leur identité, leurs secrets. C’est une exploration et peut-être une manière de naviguer à travers l’existence.

Propos recueillis par Catherine Robert